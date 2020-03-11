Дикое животное стало причиной вспышки бешенства на ферме в Чашникском районе

11 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Дикое животное стало причиной вспышки бешенства и гибели телят на ферме в Чашникском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления ветеринарии комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома Сергей Бобоед.

Внештатная ситуация случилась на одной из ферм ОАО "Дворец труда - Агро" 19 февраля. Предположительно, во время вентилирования помещения туда проникла лиса, больная бешенством, и покусала нескольких телят, находившихся в клетях для доращивания. В результате один из них погиб. Лабораторные анализы установили случай бешенства. Впоследствии по этой же причине пали еще шесть животных, содержавшихся вместе с зараженным. Их диагноз также был подтвержден лабораторно.

"Для локализации очага бешенства было выделено 7 тыс. доз на двукратную вакцинацию всего поголовья скота. Сейчас все животные чувствуют себя нормально. Параллельно проводятся сопутствующие мероприятия. На ферму наложен двухмесячный карантин, вакцинацию проходят работники, контактировавшие с павшими животными. Ситуация управляемая и опасений не вызывает", - констатировал Сергей Бобоед.

С начала года в Витебской области установлено 19 случаев заболевания бешенством лис, 6 - енотов, 3 - собак и 2 - котов, случай заражения бешенством сельскохозяйственных животных отмечен впервые.-0-