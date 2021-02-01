1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дилер из Солигорска задержан за распространение мефедрона. Информацию об этом пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова разместила в официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"На прошлой неделе столичный и могилевский наркоконтроль провел спецоперацию по пресечению канала поставки психотропов в нашу страну. Итогом разработки стало задержание в Червенском районе 34-летнего жителя Солигорска. В мобильном телефоне мужчины оперативники нашли координаты места закладки запрещенного вещества. В лесу Белыничского района правоохранители изъяли более 1 кг особо опасного психотропного вещества - мефедрона", - рассказали в МВД.

Выяснилось, что наркобизнесом задержанный занимался около трех месяцев. Регулярно на личном авто привозил из России крупные партии наркотика, самостоятельно фасовал товар и продавал его другим курьерам.

Со слов мужчины, изначально он торговал наркотиком лишь в Солигорске, а затем организовал собственный канал поставки мефедрона в Беларусь. Товар продавался через закладки в Могилевской и Минской областях.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-