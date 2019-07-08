Дилера интернет-магазина по продаже психотропов задержали в Гомеле

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержан 24-летний дилер-оптовик интернет-магазина по продаже психотропов, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.
Оперативники следили за гомельчанином с конца мая. У правоохранителей была информация о том, что он промышляет крупными партиями наркотиков.
"Предположения подтвердились. На съемной квартире у парня нашли психотроп альфа-PVP, электронные весы со следами вещества белого цвета, фасовочные полимерные пакеты, изоленту, - рассказали в милиции. - В лесу в Речицком районе обнаружили закладку, которую гомельчанин не успел забрать для дальнейшей реализации. По заключению экспертизы, внутри пакета находилось около 100 г альфа-PVP. Кроме этого изъяты закладки поменьше, оставленные парнем в различных районах областного центра".
У правоохранителей есть основания полагать, что гомельчанин работал оптовым и розничным курьером интернет-магазина по продаже психотропов в Гомельской области. Молодой человек ранее судим за незаконные операции с наркотиками.
Возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативные мероприятия по пресечению деятельности интернет-магазина.-0-
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