Дилера с крупной партией насвая задержали в Гомеле

12 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Крупную партию насвая изъяли из незаконного оборота оперативники наркоконтроля Центрального РОВД Гомеля сегодня утром. Найден тайник горожанина-дилера, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Неработающий гомельчанин планировал продать крупную партию насвая. Запрещенный товар он спрятал недалеко от Центрального рынка. В схроне обнаружено шесть полимерных пакетов с расфасованным зельем. Общий вес изъятого - 4,5 кг.

Фото УВД Гомельского облисполкома

По информации правоохранителей, 26-летний мужчина более 25 раз привлекался к административной ответственности за незаконные операции с некурительным табачным изделием.

В отношении гомельчанина составлен протокол по ч.2 ст.16.10 КоАП. Материалы административного дела будут направлены в суд.-0-