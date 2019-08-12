Дилера с крупной партией насвая задержали в Гомеле

12 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Крупную партию насвая изъяли из незаконного оборота оперативники наркоконтроля Центрального РОВД Гомеля сегодня утром. Найден тайник горожанина-дилера, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Неработающий гомельчанин планировал продать крупную партию насвая. Запрещенный товар он спрятал недалеко от Центрального рынка. В схроне обнаружено шесть полимерных пакетов с расфасованным зельем. Общий вес изъятого - 4,5 кг.
По информации правоохранителей, 26-летний мужчина более 25 раз привлекался к административной ответственности за незаконные операции с некурительным табачным изделием.
В отношении гомельчанина составлен протокол по ч.2 ст.16.10 КоАП. Материалы административного дела будут направлены в суд.-0-
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