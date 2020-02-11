Дипломаты подтвердили гибель двух белорусов при пожаре в хостеле в Москве

11 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В посольстве Беларуси в России корреспонденту БЕЛТА подтвердили гибель двух белорусских граждан во время пожара, произошедшего накануне в хостеле в Москве.

"Двое граждан Беларуси, 1989 и 1966 годов рождения, погибли во время пожара в хостеле, расположенном в Юго-Западном административном округе Москвы по адресу ул.Новаторов, д.15. Посольство поддерживает контакты с компетентными органами и принимает меры по информированию родственников погибших", - отметили в дипмиссии.

По данным московского главка МЧС, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть 10 февраля после 18.00. Возгорание произошло на четвертом этаже хостела, его площадь составила 15 кв.м. Всего из здания были выведены более 150 человек.

В правоохранительных органах российской столицы уточнили, что очаг возгорания находился в помещении охраны, рядом с которым расположена комната, где проживали граждане Беларуси. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения и не реагировали на звуковую сигнализацию и просьбы персонала покинуть здание. Их эвакуировали пожарные, но они скончались от отравления продуктами горения.

В хостеле в 2018 году были выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности. По данным полиции, почти все они были устранены, поэтому удалось избежать массовой гибели людей.-0-

Предположительно двое граждан Беларуси погибли при пожаре в Москве Один из погибших скончался на месте пожара, второй - в машине скорой помощи.