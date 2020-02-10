Дипломаты проверяют информацию о ДТП с белорусами в Москве

10 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусские дипломаты проверяют информацию о гражданах Беларуси, пострадавших в ДТП в Москве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"Посольство проверяет информацию относительно граждан Беларуси, пострадавших в ДТП, произошедшем на Кутузовском проспекте в районе Славянского бульвара", - отметили в дипмиссии.

По данным СМИ, белорусы ехали в микроавтобусе, который столкнулся с такси. От столкновения микроавтобус перевернулся, его пришлось поднимать с помощью крана. По неподтвержденной информации, в результате ДТП один человек погиб, пятеро пострадали, в том числе четверо граждан Беларуси.-0-