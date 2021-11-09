Директор автомойки в Гомеле промышлял самогоноварением

9 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Милиционеры пресекли изготовление суррогатного алкоголя на автомойке в Гомеле, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Правоохранителям поступила информация, что на одной из автомоек в микрорайоне Гомсельмаш готовят брагу и самогон. Сведения подтвердились: в помещении по ул. 8-я Иногородняя милиционеры обнаружили 300 л самогонной браги и 55 л спиртосодержащей жидкости, а также тару под готовую продукцию и аппарат для изготовления сомнительной жидкости.

"Нарушителем административного законодательства оказался 38-летний директор автомойки. Самогонщик утверждал, что изготавливал все исключительно для употребления в кругу семьи и друзей. Такая мотивация нарушения закона на сотрудников ОВД повлиять не могла. Алкогольные суррогаты были изъяты и переданы на экспертизу", - рассказали в УВД.

Мужчина ранее судим за хулиганство и кражу. В отношении него начат административный процесс по ч.1 и ч.2 ст.13.27 (изготовление или приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), хранение аппаратов для их изготовления). Также фигурант 39 раз привлекался к административной ответственности, в том числе за нарушение антиалкогольного законодательства, ПДД и порядка налогообложения.-0-