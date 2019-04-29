Директор брестского предприятия использовал деньги фирмы на строительство дома

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор брестской фирмы по изготовлению, реализации машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства использовал деньги возглавляемого им предприятия на ремонт собственного дома. Факт хищения выявили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области, сообщили БЕЛТА в КГК.

Как выяснилось, руководитель общества с ограниченной ответственностью представил в бухгалтерию товарный чек о приобретении за личные средства бетона на сумму почти Br2 тыс. якобы для ремонта пола в подвальном помещении предприятия. Однако, как выяснилось, бетон использовал на строительство собственного дома.

Во время разбирательства было установлено, что в 2016-2018 годах он ежемесячно получал надбавки за сложность и напряженность работы, не предусмотренные контрактом. Основанием для выплат были решения, принимаемые самим руководителем фирмы.

В результате предприятию причинен ущерб в размере почти Br9 тыс. Действиям директора ООО будет дана правовая оценка. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.210 Уголовного кодекса.-0-