12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор брестской фирмы выдавал поддельные командировочные документы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Оперативники БЭП установили, что с октября прошлого года 38-летний брестчанин за вознаграждение "отправлял в командировку" всех желающих. Подложные документы были необходимы для упрощения пересечения границы в связи с ковидными ограничениями.

Правоохранители выявили восьмерых человек, которые воспользовались услугами предпринимателя. Обладатели липовых командировок освобождались от необходимости соблюдения режима самоизоляции, а также могли пересекать границу без ПЦР-теста. Командировочные удостоверения выдавались в том числе людям, не имевшим трудовых отношений с фирмой. За свои услуги мужчина получал с каждого клиента около $10.

Следователями возбуждено уголовное дело за служебный подлог. Проверяется причастность жителя областного центра к серии аналогичных преступлений на территории Брестской области.-0-