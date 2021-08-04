Директор брестской турфирмы присвоила Br80 тыс. клиентов и скрылась за границей

4 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Руководитель брестской турфирмы на протяжении года присваивала деньги клиентов - общий ущерб превышает Br80 тыс., сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского РОВД установили более 30 потерпевших, которых 45-летняя индивидуальная предпринимательница обманывала с октября 2019 года по октябрь 2020-го. Сейчас по их заявлениям проводится проверка.

Заключая договоры на оказание туристических услуг, потерпевшие вносили предоплату по условиям раннего бронирования. Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации туристы стали отменять запланированный отдых и просили вернуть перечисленные ранее деньги. Директор турфирмы убеждала, что процедура может затянуться, а сам турист недосчитается средств из-за комиссии, предлагала перенести даты вылета на более поздний срок. Уговорив одних, турагент заключала новые договоры, а деньги присваивала.

Следователи дали правовую оценку действиям брестчанки и возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Известно, что в настоящее время женщина скрывается за границей.-0-