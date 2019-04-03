3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор дома культуры в Дзержинском районе фиктивно трудоустроила знакомую гардеробщицей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Индивидуальный предприниматель была фиктивно трудоустроена гардеробщицей в отдел культуры и досуга. Тем самым директор учреждения хотела помочь знакомой не производить выплаты в Фонд соцзащиты населения. Чтобы скрыть ее прогулы, подозреваемая в декабре 2018 года, январе и феврале 2019 утвердила табели учета рабочего времени за эти месяцы, которые содержали недостоверные сведения о том, что ее знакомая якобы отработала эти дни. На основании официальных документов была начислена зарплата.

В отношении директора дома культуры прокурор Дзержинского района возбудил уголовное дело о служебном подлоге по ч.1 ст.427 УК.-0-