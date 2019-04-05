Директор филиала крупного энергетического предприятия задержан за взятку в $18 тыс.

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома и ОБЭП Московского РУВД Минска задержан с поличным за получение взятки в особо крупном размере директор одного из филиалов крупного предприятия в сфере энергетики. Об этом сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.

"Была получена информация о получении директором филиала взятки в особо крупном размере от должностного лица частной компании. Суть вопроса заключалась в том, что во время проведения филиалом процедур переговоров необходимо было выбрать конкретный субъект хозяйствования для строительно-монтажных работ в энергосистеме, - рассказали в МВД. - Информация нашла свое подтверждение. В конце марта текущего года должностное лицо задержано с поличным при получении им взятки в размере свыше $18 тыс.".

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.430 УК (получение взятки в особо крупном размере). Фигурант свою вину признал в полном объеме.

Уголовное дело расследуется Московским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета.-0-