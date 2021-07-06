Директор фирмы в Могилеве присвоил выделенные на строительство Br32 тыс.

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники УБЭП Могилевского УВД и областной прокуратуры выявили аферу в сфере, связанной со строительством объекта в монастыре под Мстиславлем, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"Установлено, что минувшей осенью 43-летний руководитель частного предприятия в Могилеве заключил договор с местной епархией Белорусской православной церкви на возведение лестницы, ведущей к святому источнику. Вскоре мужчина прекратил работы, а выделенные на стройку деньги похитил и потратил на собственные нужды", - рассказали в ведомстве.

Действиям могилевчанина сотрудники прокуратуры дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Ущерб от преступных действий фигуранта составил более Br32 тыс., а условия соглашения не выполнены до сих пор.-0-