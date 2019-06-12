Директор госучреждения культуры в Несвижском районе получала зарплату за трех фиктивных работников

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовая милиция Минска и столичного региона выявила факт того, что директор государственного учреждения культуры Несвижского района на протяжении нескольких лет получала зарплату за трех фиктивных работников, сообщили БЕЛТА в КГК.

С июля 2015 года по апрель 2019 года женщина приняла на работу трех человек на должности гардеробщиков и рабочего по обслуживанию здания. Однако свои обязанности они не выполняли, а зарплатные банковские карточки передали директору, которая таким образом незаконно потратила на личные нужды Br6,2 тыс.

Фиктивное трудоустройство было выгодно и для мнимых работников: они избежали включения в базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, и смогли накапливать трудовой стаж.

В отношении руководителя учреждения культуры возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса.-0-