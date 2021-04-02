Директор хранил деньги предприятия у себя и теперь должен уплатить подоходный налог

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор хранил наличные деньги предприятия у себя и теперь должен уплатить подоходный налог, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Экономического суда Гродненской области.

В областной экономический суд с заявлением о признании недействительным решения районной инспекции Министерства по налогам и сборам обратилось частное предприятие по изготовлению и монтажу кухонной и прочей мебели. Заявитель требовал признать недействительным решение налоговой инспекции по акту проверки в части доначисления подоходного налога в сумме Br5 395,90 и пеней в размере Br661,05.

Как следует из материалов дела, в ходе налоговой проверки было установлено, что по договорам, заключенным между этим предприятием и физлицами на изготовление и установку мебели за апрель-декабрь 2018 года, январь-август 2019 года директор принял Br40 464,71 наличными. Эти деньги не были переданы в кассу, а также не отражались в бухгалтерском и налоговом учете. Так как директор фактически распорядился деньгами предприятия, оставив их себе, налоговый орган сделал вывод, что они являются его личным доходом и доначислил подоходный налог и пени.

Факт приема наличных от физлиц по соответствующим договорам, заключенным от имени юрлица, заявитель не оспаривал. Внесены они в кассу предприятия в декабре 2019 года, то есть за пределами проверяемого периода.

Как пояснил заявитель, деньги хранились в разных местах: дома, в офисе, в автомобиле. По какой причине не были оприходованы в кассу (расчетный счет) организации, он пояснить затруднился.

Вместе с тем из допроса работников фирмы следует, что на предприятии заключались договоры с различными префиксами ("Г4" и "Г3"), где договоры с клиентами, по которым оплата шла на расчетный счет, обозначались аббревиатурой "Г4", а договоры, по которым клиенты платили наличными, - "Г3". Бухгалтерский учет договоров с префиксом "Г4" с указаний директора не осуществлялся.

Суд признал решение налоговой инспекции законным и обоснованным и отказал заявителю в удовлетворении требования. Решение обжаловалось в вышестоящие инстанции и было оставлено в силе.-0-