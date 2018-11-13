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Директор и главный инженер Ельской мебельной фабрики за взятки приговорены к 5 и 4,5 года колонии

Происшествия 13.11.2018 | 13:13
Фото из архива
Фото из архива

13 ноября, Гомель/Корр. БЕЛТА/. Судом Мозырского района постановлен приговор по уголовному делу по обвинению должностных лиц филиала "Ельская мебельная фабрика" ОАО "Мозырский деревообрабатывающий комбинат" в совершении коррупционного преступления. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гомельского областного суда.

Фигурантами по делу проходили директор и главный инженер филиала, а также руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью - поставщик товарно-материальных ценностей для фабрики.

Руководители двух структур договорились о взаимовыгодном сотрудничестве. Директор фабрики, используя служебные полномочия, обеспечивал закупку и своевременную оплату товаров для нужд предприятия в этом ООО. Взамен он получил банковскую платежную карту, на которую для него перечислялось незаконное вознаграждение - от 3 до 10% от стоимости закупаемых фабрикой партий товаров.

За полгода - с декабря 2016 года по май 2017-го - представитель филиала в несколько этапов получил не менее Br6,3 тыс. взятки.

Для реализации продуманной схемы он подключил к делу главного инженера. По достигнутой договоренности последний как председатель конкурсной комиссии обеспечивал победу названного ему ООО в конкурсных процедурах по выбору поставщика товарно-материальных ценностей. По мере поставок на расчетный счет должностных лиц фабрики было перечислено не менее Br3,4 тыс. незаконного вознаграждения.

Приговором суда руководитель фабрики признан виновным по ч.2 ст.430 УК Беларуси. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества. На этот же срок он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Главный инженер приговорен к лишению свободы на 4,5 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций, на тот же срок.

За дачу взятки в крупном размере повторно, руководителю организации-поставщика на основании ч.2 ст.431 УК Беларуси назначено наказание в виде ограничения свободы на 2 года без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-

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Теги
взяточничество, Гомельская область, суд
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