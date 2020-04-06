Директор и главный инженер коммерческой организации причинили Br6,9 тыс. ущерба бюджету Минска

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокурор Советского района Минска возбудил уголовное дело в отношении директора и главного инженера одного из столичных ОДО за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Установлено, что ОДО заключило договор, по которому было обязано выполнить кровельные работы на определенных домах Советского района Минска. Однако сотрудники коммерческой организации не выполнили все, что было предусмотрено сделкой, а должностные лица внесли в соответствующие акты сведения о завышенных объемах своих услуг.

Впоследствии такие акты с заведомо ложными данными были предоставлены государственному заказчику - организации выплачено вознаграждение по договору, в том числе за фактически невыполненные работы. Это повлекло необоснованное перечисление ОДО Br6,9 тыс., чем бюджету Минска причинен ущерб в крупном размере. По требованию прокурора района ущерб возмещен, деньги возвращены в государственный бюджет.

Уголовное дело направлено для расследования в Советский (Минска) районный отдел Следственного комитета.-0-