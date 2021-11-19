Директор и главный ветврач сельхозпредприятия Шкловского района скрыли падеж скота

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отношении директора и главного ветврача сельскохозяйственного предприятия Шкловского района возбуждены уголовные дела за сокрытие падежа молодняка крупного рогатого скота, сообщили БЕЛТА в Комитете госконтроля.

Как установили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области, для сокрытия падежа скота должностные лица сельхозорганизации внесли в официальные документы недостоверные сведения о произведенном убое 15 животных и реализации мяса подчиненным (из их зарплаты незаконно удержано Br3,1 тыс.). Манипуляции с отчетностью позволили руководителям создать видимость благоприятного положения дел в хозяйстве, а также избежать привлечения к материальной ответственности за непроизводительный падеж скота.

В отношении должностных лиц сельхозпредприятия возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности) УК.

В КГК напомнили, что в июне текущего года фигурантом уголовного дела за сокрытие падежа 8 голов скота стал заместитель директора этого же хозяйства. В этом случае были сфальсифицированы документы, а стоимость погибших животных (Br1,2 тыс.) вычтена из зарплаты подчиненного, что является нарушением трудовых прав и законных интересов работника.-0-