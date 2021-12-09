Директор и работник коммерческой организации присваивали деньги других фирм

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные оперативники БЭП задержали 34-летнего руководителя и 26-летнего работника коммерческой организации, торгующей зерном. Подельники завладевали деньгами других фирм мошенническим путем, сообщили БЕЛТА в МВД.
"В одних случаях директор обещал поставить контрагентам продукцию, а получив предоплату, условия сделки не выполнял. В других - ему предоставлялся товар в рассрочку, который продавался третьим лицам без расчета с поставщиком", - рассказали правоохранители.
В обеих схемах незаконно полученные средства выводились через специально зарегистрированную на его подельника фирму. Деньги аферисты тратили на собственные нужды. Предварительно установлено, что противоправной деятельностью они занимались с июля 2020 года по октябрь нынешнего, присвоив за это время более Br112 тыс.
Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере.-0-