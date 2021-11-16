Директор и специалист турфирмы в Минске получили крупные штрафы за подложные приказы о командировке

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Октябрьского района Минска вынес приговор двум представителям столичной туристической компании по уголовному делу о служебном подлоге и пособничестве в использовании заведомо подложного документа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Перед судом предстали должностные лица - директор и специалист по туризму ООО. Они заранее пообещали супругам, если те купят у них туристическую путевку в Турцию, изготовить подложные документы о командировании их в качестве работников турфирмы. Это позволяло туристам по возвращении в Беларусь не быть в самоизоляции в течение 10 календарных дней. Более того, фигуранты помогали супругам всяческими советами, указаниями и предоставлением информации.

Противоправная деятельность была пресечена уже по прилету туристов в Беларусь при прохождении паспортного контроля. 8 апреля граждане, находясь в здании Национального аэропорта Минск, при прохождении погранконтроля пассажиров авиарейса сообщением Стамбул - Минск умышленно предъявили контролеру подложные документы.

В суде обвиняемые признали свою вину.

В итоге и директор, и специалист по туризму туркомпании получили наказание в виде штрафа в размере 300 БВ, что составляет Br8,7 тыс.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-