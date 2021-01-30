Директор испытательной станции подозревается во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники УБЭП ГУВД Мингорисполкома совместно с ГУБЭП МВД раскрыли коррупционную схему: за заключение договоров подряда по изучению и испытанию сельхозтехники 41-летний директор профильной организации брал взятки. Информацию об этом пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова разместила в официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"В прошлом году ему было передано незаконное денежное вознаграждение в размере не менее Br7,5 тыс. Также установлено, что мужчина осуществлял необоснованные выплаты подчиненным, а те в последующем часть денег возвращали ему. Еще в 2018 году директор договорился с работниками, что будет включать их в приказ о премировании, но 50% от суммы забирать себе. Таким образом с 2018 по 2020 год задержанный "заработал" более Br20 тыс.", - рассказала Ольга Чемоданова.

По ее словам, руководитель использовал и такую схему: по договорам подряда нанимал людей на выполнение различных работ, при этом половина заработанного возвращалась ему. Деньги брал прямо в кабинете. "Полученный доход тратился на аренду дачи, ремонт в квартире и иные личные нужды. Вину мужчина признает полностью, в содеянном раскаивается. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался", - отметила пресс-секретарь.

Материалы проверки переданы в Следственный комитет, где действиям фигуранта дана правовая оценка. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление иных фактов его противоправной деятельности.-0-