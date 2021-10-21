Директор клининговых компаний выплачивал работникам зарплату в конверте

21 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области пресечена незаконная деятельность руководителя коммерческого предприятия. Выявлены факты выплаты работникам заработной платы в конверте и незаконного применения льготы при налогообложении. Такая информация размещена на сайте Комитета госконтроля Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Директор осуществлял руководство тремя зарегистрированными в Минске взаимозависимыми организациями, которые оказывали услуги юридическим лицам по чистке и уборке помещений (клининговые услуги) в столице и во всех областных центрах.

Для осуществления данной деятельности он привлекал физических лиц, которые при трудоустройстве подписывали договоры на оказание услуг. Однако официально принятыми на работу в организациях числились только от 12 до 17 человек, при этом в каждой из них работали около 100 человек. Сами работники были убеждены, что работают официально. Как выяснилось в ходе проверки, заказчиком не были подписаны договоры с несколькими сотнями граждан. В течение 2019-2021 годов вознаграждения им выплачивались в конверте через администраторов, которым директор выдавал под расписки крупные суммы наличных денег.

Удержания и перечисления в бюджет подоходного налога с этих сумм, а также уплата страховых взносов в Фонд социальной защиты населения не производились.

Факты незаконной деятельности также подтвердились во время проверки, проведенной по обращению в органы финансовых расследований бывшей работницы данного предприятия. При назначении ей пенсии выяснилось, что 2,5 года ее работы в клининговой компании не вошли в страховой стаж по вине нанимателя, не уплачивавшего страховые взносы с ее доходов, что уменьшило размер пенсии женщины.

Также органами финансовых расследований установлено, что одна из организаций применяла льготу при налогообложении в связи с использованием труда инвалидов, которая применяется при численности инвалидов более 50% от общего числа работников. За счет того, что большинство работников не были официально трудоустроены, скрывалась их действительная численность, при которой доля инвалидов составляла менее 50%, и применение льготы было неправомерным.

Государству причинен ущерб в виде неисчисления и неуплаты обязательных страховых взносов и подоходного налога на общую сумму Br200 тыс., а также неуплаты налога на прибыль на сумму около Br500 тыс.

В отношении директора частного предприятия, а также трех руководящих работников возбуждены уголовные дела.-0-