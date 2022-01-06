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06 января 2022, 15:34

Директор минского КУП подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями

Фото из архива
Фото из архива

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Центрального района Минска возбудила уголовное дело в отношении директора одного из коммунальных унитарных предприятий столицы, которая подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Такое процессуальное решение принято после изучения межведомственной группой материалов проверки территориального УВД.

Согласно материалам дела, директор с января по декабрь 2020 года давала указания подчиненным ей работникам выполнять строительно-монтажные и другие работы в жилых помещениях своих близких родственников, в том числе с оформлением фиктивных договоров подряда со сторонними лицами на иных объектах.

Тем самым она причинила КУП ущерб в сумме свыше Br6 тыс.

Прокуратура Центрального района Минска квалифицировала действия директора по ч.2 ст.424 УК Беларуси.

Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовное дело в Центральный (Минска) районный отдел Следственного комитета.-0-

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превышение служебных полномочий прокуратура
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