Директор минской фирмы незаконно повысила себе зарплату в три раза

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор минской фирмы незаконно повысила себе зарплату, о ее преступных действиях стало известно учредителю, который и обратился к правоохранителям. Ущерб составил около Br23 тыс., сообщили БЕЛТА в Центральном РУВД Минска.

"Оперативники Центрального РУВД Минска установили, что 51-летняя директор фирмы незаконно увеличила себе заработную плату. Сделала она это при помощи своего заместителя. На его имя фигурантка выдала доверенность на право совершения юридических действий. В последующем, воспользовавшись данным положением, злоумышленница поручила своему коллеге заключить с ней дополнительное соглашение об изменении условий оплаты труда, увеличив свой доход в три раза", - рассказали в милиции.

Общая сумма ущерба составила порядка Br23 тыс. Материалы проверки переданы в Центральный (г.Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигуранки.-0-