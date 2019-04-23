Директор минской фирмы подозревается в неуплате более Br68 тыс. налогов

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор столичной фирмы подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более Br68 тыс., сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"По данным следствия, 30-летний директор коммерческого общества с июля 2018 по март 2019 года уклонился от уплаты налогов на сумму более Br68 тыс., - уточнили в СК. - Следователями установлено, что мужчина при продаже бытовой техники принимал деньги без использования кассового аппарата. Затем он умышленно вносил в бухгалтерскую отчетность заведомо ложные сведения, учитываемые при налогообложении".

Следователями проведен обыск дома у бизнесмена. Изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника. С мужчины взято обязательства о явке. Расследование уголовного дела продолжается.-0-