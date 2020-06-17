Директор минской фирмы ритуальных услуг обвиняется в мошенничестве на Br60 тыс.

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Октябрьский г.Минска районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении 49-летней женщины. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, женщина с июля 2014 года по сентябрь 2018-го была директором фирмы ритуальных услуг и обманом завладела деньгами 22 человек и двух юридических лиц. Общая сумма - более Br60 тыс.

"Директор заключала договоры на оказание ритуальных услуг по погребению, изготовлению и установке памятников и колумбариев, а также различных комплектующих. Полученными в качестве предоплаты деньгами она распоряжалась по своему усмотрению. Заказанную продукцию согласно заключенным договорам клиенты не получали, поэтому обратились в правоохранительные органы", - рассказала Екатерина Гарлинская.

Кроме этого, женщина неоднократно под предлогом развития бизнеса брала в долг деньги у своих знакомых.

"Проведены обыски, допросы свидетелей, очные ставки. Потерпевшим возмещен ущерб на общую сумму более Br23 тыс. Во время предварительного следствия женщина раскаялась в совершенном преступлении", - проинформировала Екатерина Гарлинская.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-