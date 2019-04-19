Директор минской турфирмы выманила у клиентов и знакомых более Br47 тыс.

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор минской турфирмы выманила у десяти клиентов и двух знакомых более Br47 тыс., расследование дело завершено. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Директор ООО "Сандали Тревел" с декабря 2014 года по ноябрь 2015-го получала предоплату от клиентов, однако деньгами распоряжалась по своему усмотрению. В итоге пострадали десять граждан, общая сумма ущерба - более Br29 тыс., - рассказали в СК. - Кроме того, она под предлогом развития бизнеса одолжила еще у двоих граждан более Br18 тыс., хотя заранее понимала, что возвращать их не собирается. Чтобы усыпить бдительность, директор заключала договоры займа".

Обвиняемая возместила ущерб некоторым потерпевшим на общую сумму более Br30 тыс. Действия женщины квалифицированы по ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-