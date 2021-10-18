Директор могилевской фирмы намеренно довел ее до банкротства

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор могилевской коммерческой организации, занимающейся арендой и лизингом автомобилей, преднамеренно сделал свою компанию неплатежеспособной, причинив ущерб кредиторам. Об этом БЕЛТА сообщили в Комитете госконтроля.

Как выяснили работники управления Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области, 46-летний предприниматель совершил заведомо невыгодные для своей компании сделки. В частности, он реализовал своему родственнику по заниженной стоимости принадлежащее организации имущество. А также за счет денежных средств компании он выдал подконтрольному субъекту хозяйствования заем на сумму Br200 тыс. с заниженным размером вознаграждения. Впоследствии право требования остатка займа в сумме Br184 тыс. было уступлено другому подконтрольному субъекту хозяйствования.

В результате указанных действий кредиторам предприятия причинен ущерб на сумму более Br60 тыс.

В отношении директора предприятия Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.-0-