Директор ОАО "ГУМ" Александр Крепак задержан по подозрению в коррупции

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4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении директора ОАО "ГУМ" Александра Крепака. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова.
"Вечером 2 февраля должностное лицо было задержано сотрудниками ГУБОПиК МВД при получении взятки в размере Br2525 за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. По имеющимся в распоряжении следствия данным, противоправная деятельность носила системный характер. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана по результатам расследования", - отметила Юлия Гончарова.-0-