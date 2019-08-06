Директор ОАО в Миорском районе нанес ущерб хозяйству почти на Br70 тыс.

6 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Руководитель сельхозпредприятия в Миорском районе за счет хозяйства выплачивал штрафы и получал незаконные выплаты, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УБЭП УВД Витебского облисполкома.

Являясь директором, мужчина 1988 года рождения систематически превышал служебные полномочия и максимально использовал ради собственной выгоды занимаемое положение. В частности, установил себе надбавку в размере 130% к должностному окладу. В результате только за год (с июня 2013 года по июнь 2014-го) сумма полученных им незаконных выплат составила свыше Br2 тыс. Также за счет средств хозяйства руководитель оплачивал штрафы и возмещал личные траты, связанные с их оплатой. Осенью 2016 года для приобретения служебного жилого дома, предоставленного ему хозяйством для проживания, он превысил свои служебные полномочия и, являясь должностным лицом, самостоятельно принял решение о продаже себе дома по заниженной стоимости и дал заведомо незаконное указание о подписании соответствующего договора от имени ОАО. Таким образом, мужчина приобрел домовладение за Br37 тыс. при его фактической балансовой стоимости Br103 тыс. Общий ущерб, причиненный хозяйству, оценивается в сумму около Br70 тыс.

За превышение служебных полномочий фигурант приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима, с конфискацией имущества, штрафу в размере Br8,9 тыс. и лишению права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на пять лет. Приговор вступил в законную силу.-0-