Директор оздоровительного центра в Минском районе задержан при получении взятки

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор оздоровительного центра в Минском районе обвиняется в совершении коррупционных преступлений, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

"Должностное лицо было задержано правоохранителями на территории базы после получения взятки в сумме Br750 за лоббирование интересов общества с ограниченной ответственностью, - рассказала Татьяна Белоног. - По данным следствия, директор систематически получал взятки от представителей коммерческих организаций за благоприятное решение вопросов о признании их победителями в проводимых процедурах закупок, привлечении в качестве подрядчиков для выполнения различных ремонтных работ и заключении с ними соответствующих договоров".

В настоящее время проводятся допросы, обыски, осмотры документов, касающихся деятельности учреждения, ряд криминалистических экспертиз, проведение которых поручено специалистам ГКСЭ. Наложен арест на имущество.

Арестованному подследственному предъявлено обвинение.

Следователи продолжают устанавливать все эпизоды противоправной деятельности, а также причины и условия, способствовавшие совершению коррупционных преступлений в государственном учреждении.-0-