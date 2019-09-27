Директор перерабатывающего предприятия в Вилейке организовывал себе фиктивные командировки

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По материалам проверки законодательства о борьбе с коррупцией прокурор Вилейского района возбудил в отношении директора местного перерабатывающего предприятия уголовное дело о служебном подлоге, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Минской области.

Установлено, что руководитель для посещения своего индивидуального жилого дома в Колодищах Минского района на служебном автомобиле с января по июль 2019 года организовал и обеспечил систематическое составление и подписание официальных документов, в которых были заведомо ложные сведения и записи. Он издавал приказы о своем командировании на предприятия Минска якобы для решения служебных вопросов. Затем давал указания подчиненным сотрудникам выписывать на основании этих приказов командировочные удостоверения, путевые листы, составлял авансовые отчеты по командировкам. Впоследствии подозреваемый утверждал табеля учета рабочего времени за эти месяцы с недостоверной информацией.

На основании фиктивных официальных документов руководителю начислялась зарплата и возмещались расходы за "служебные командировки".

Также известно, что предприятие оплачивало ему аренду однокомнатной квартиры в Вилейке. Сама же организация находилась в тяжелом финансовом положении из-за отсутствия сырья для изготовления продукции. Сотрудников с декабря 2018 года по июль 2019-го переводили на четырехдневную рабочую неделю, а для нужд производства использовали ресурсы государственного резервного фонда.

Прокурор Вилейского района принял уголовное дело к своему производству.-0-