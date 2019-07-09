Директор Пружанского завода радиодеталей с поличным задержан за взятку

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД с поличным при получении взятки задержали директора ОАО "Пружанский завод радиодеталей". Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
Задержали руководителя 2 июля в Минске. "Глава предприятия и по совместительству депутат Брестского областного Совета депутатов получил незаконное вознаграждение в размере $1,2 тыс. от учредителя коммерческой структуры. Деньги предназначались за благоприятное решение вопросов хозяйственных взаимоотношений между двумя организациями", - рассказали в МВД.
По данным ведомства, директор завода брал взятки от представителя данного юрлица на систематической основе - практически ежемесячно в течение нескольких лет. Руководитель госпредприятия арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст.430 УК (получение взятки). Взяткодатель также стал фигурантом уголовного дела - по ст.431 УК (дача взятки).
Правоохранители устанавливают все факты и обстоятельства противоправной деятельности указанных лиц.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3036 BYN
|2.294 BYN
|2.299 BYN
|USD
|2.0521 BYN
|2.048 BYN
|2.05 BYN
|RUB
|3.2138 BYN
|3.207 BYN
|3.216 BYN