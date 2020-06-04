Директор санатория в Мозырском районе фиктивно оформила мужа трактористом и получала его зарплату

4 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Директор детского оздоровительного центра в Мозырском районе фиктивно оформила мужа трактористом и получала за него зарплату, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление информации и общественных связей МВД.

Должностное преступление выявили оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Мозырского РОВД. Как оказалось, руководитель детского оздоровительного центра фиктивно оформила супруга в качестве тракториста. "В санатории мужчина работал водителем. Допуска к управлению трактором у него нет, соответствующую категорию он никогда не получал. Тем не менее директор оформила мужа на две должности: водителя и тракториста", - рассказали в ОБЭП Мозырского РОВД.

Фактически в оздоровительном центре работал один тракторист, а супруг подозреваемой только числился в этой должности. При этом мужчине каждый месяц начислялась зарплата, которую директор забирала себе. С 2016 по 2019 год таким образом похищено Br6 тыс.

Возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.-0-