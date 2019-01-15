Директор сельхозпредприятия Минского района фиктивно трудоустроил знакомого

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор сельскохозяйственного предприятия Минского района фиктивно трудоустроил знакомого водителем в обмен на ремонт личного автомобиля, сообщили БЕЛТА в КГК.
Мужчина незаконно получил с июня 2017 по август 2018 года более Br9,4 тыс. заработной платы. Он формально числился в штате, а в рабочее время занимался другими делами, трудовые обязанности не выполнял. В качестве благодарности периодически бесплатно ремонтировал личный автомобиль руководителя.
Факт злоупотребления служебными полномочиями выявили работники столичной финансовой милиции. Минский районный отдел Следственного комитета в отношении 55-летнего директора возбудил уголовное дело по ч.2 ст.424 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебными полномочиями).-0-
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