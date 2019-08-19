Директор сельхозпредприятия Рогачевского района продал около 50 коров по заниженной цене

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жлобинский межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области выявил факт злоупотребления служебными полномочиями бывшим руководителем сельскохозяйственного предприятия Рогачевского района, сообщили БЕЛТА в КГК.

Установлено, что директор открытого акционерного общества с января 2018 года по февраль 2019-го давал указания о продаже крупного рогатого скота фермеру из соседнего района по цене гораздо ниже себестоимости. Всего за указанный период было реализовано 49 коров (фермер приобретал их для последующей перепродажи). При этом оформлялись документы, согласно которым КРС покупали работники этого же сельхозпредприятия.

Своими действиями руководитель ОАО причинил ущерб возглавляемой им организации на общую сумму более Br37 тыс.

За злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, Рогачевским райотделом Следственного комитета в отношении экс-директора сельхозпредприятия возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.424 УК.-0-