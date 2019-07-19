Директор сельхозпредприятия в Пуховичском районе осужден за превышение служебных полномочий и подлог

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Пуховичского района признал 28-летнего руководителя одного из сельхозпредприятий района виновным в превышении служебных полномочий и служебном подлоге с целью искажения данных государственной статистической отчетности. Подробности дела опубликованы на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Уголовное дело возбудил, расследовал и направил в суд прокурор района. Молодой руководитель обвинялся в том, что он с января по август 2018 года при возврате молока ненадлежащего качества перерабатывающими предприятиями не принимал мер к установлению виновных лиц и возмещению ущерба за их счет. Вместо этого он давал указания подчиненным работникам выписывать это молоко в счет их заработной платы. При этом, лишаясь денег на основании собственных заявлений и утвержденной платежной ведомости, сам продукт работники не получали. Они выписывали от 100 до 3000 кг молока. Суммы удержаний из заработной платы составили от Br50 до Br1600.

Руководитель же таким образом старался избежать критики со стороны должностных лиц райисполкома за ненадлежащую организацию и низкую результативность работы.

Кроме того, он давал указания для искажения отчетности и искусственного завышения количества произведенного молока, его товарности - подчиненные выписывали в счет зарплаты молоко, которое фактически не было произведено. При этом директор лично вносил в товарно-транспортные накладные сведения о якобы реализованной продукции и удостоверял их своей подписью.

В итоге суд признал обвиняемого виновным, и по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет. Но наказание в виде лишения свободы не будет приведено в исполнение, если в течение двухлетнего испытательного срока теперь уже бывший директор не совершит новое умышленное преступление.

Также мужчине придется в течение 6 месяцев уплатить в доход государства уголовно-правовую компенсацию в размере 100 базовых величин - Br2550.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-