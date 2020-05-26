Директор сельхозпредприятия в Вилейском районе вносил фиктивные сведения в отчетность

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По материалам проверки территориального ОВД прокурор Вилейского района Вадим Шукринов возбудил уголовное дело по факту служебного подлога в отношении бывшего руководителя сельскохозяйственного предприятия, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Установлено, что 34-летний подозреваемый, будучи директором ОАО, с марта 2017 года по март 2020-го организовал и обеспечил систематическое внесение подчиненными работниками заведомо ложной информации о привесе скота в профильные отчеты животноводческого комплекса. Эти сведения по его указанию отражались в форме государственной статистической отчетности.

Руководитель предприятия утверждал отчет за соответствующий период и через специализированное программное обеспечение направлял его в отдел статистики Вилейского района. Это исказило данные государственной статотчетности о привесе скота от выращивания и откорма общим весом более 370 т. "Тем самым директор хотел создать видимость эффективного руководства и благоприятной экономической обстановки в хозяйстве, избежать привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности", - отметили в прокуратуре.

Уголовное дело для организации предварительного расследования направлено в Вилейский районный отдел Следственного комитета.-0-