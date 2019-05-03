Директор сельхозпредприятия в Вилейском районе за служебный подлог получил 1,5 года с отсрочкой

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Вилейского района вынес приговор директору сельскохозяйственного предприятия, который обвинялся в служебном подлоге, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Руководитель хозяйства обвинялся в том, что 1 октября 2018 года дал указания подчиненным работникам внести в разделы государственной статистической отчетности заведомо ложные сведения о засеянной площади озимыми зерновыми культурами. При этом фактическая засеянная площадь была на 636 га меньше, чем указана в отчете. Так, по версии обвинения, он хотел избежать порицания руководства Вилейского райисполкома, показать себя способным управленцем и создать видимость хорошо налаженной работы. Затем через специализированное программное обеспечение передал некорректные данные в электронном виде в отдел статистики Вилейского района. Это привело к искажению данных госстатотчетности.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств и признания обвиняемым вины в полном объеме суд назначил руководителю 1 год 6 месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 1 год. Также директор лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-