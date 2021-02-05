Директор СТО похитил дорогостоящие детали из автомобиля

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Партизанского РУВД столицы задержали 45-летнего жителя Минской области, который причастен к хищению катализаторов из автомашины "Мерседес". Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"За помощью в милицию обратился представитель одной из организаций столицы, который заявил о хищении деталей из автомобиля. Мужчина рассказал, что передал транспортное средство на ремонт в одно из СТО столицы, однако вернувшись за автомобилем, заметил пропажу дорогостоящих деталей. Оперативниками было установлено, что к хищению катализаторов из машины причастен директор СТО", - рассказали в ГУВД.

Со слов задержанного, он поручил своим работникам вырезать катализаторы из двигателя иномарки и перепродать их. Деньги разделили пополам. Общая сумма ущерба составила около Br700.

Материалы проверки по факту хищения имущества переданы в Партизанский (РОСК) Минска, где действиям мужчины дана правовая оценка.-0-