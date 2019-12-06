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06 декабря 2019, 14:54

Директор столичного турагентства собрал с клиентов Br20 тыс. и уехал в Испанию

Фото из архива
Фото из архива

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице следователи устанавливают потерпевших от мошенничества, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"По данным следствия, 34-летний директор общества с ограниченной ответственностью "Смарт Пипл" (туристическое агентство "Два солнца") с июня по сентябрь 2019 года под предлогом оказания туристических услуг завладел деньгами шести граждан - более Br20 тыс. При этом принятые на себя обязательства он не намеревался исполнять", - рассказала Екатерина Гарлинская.

Главным условием договора было внесение 100% оплаты. После получения денег мужчина распоряжался ими по своему усмотрению. Советский (г.Минска) районный отдел СК расследует уголовное дело по ч.3 ст.209 УК (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Фото УСК по городу Минску
Фото УСК по городу Минску

"Получены данные, что обвиняемый находится на территории Испании. Он объявлен в розыск", - проинформировала Екатерина Гарлинская.

У следователей есть основания полагать, что фактов противоправной деятельности может быть больше. В связи с этим граждан, пострадавших от действий фигуранта, просят сообщить об этом по телефонам 8 (017) 396-68-07 и 8 (017) 389-55-55 (круглосуточно).-0-

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