Директор столичной компании обманом завладел крупной суммой денег своего подчиненного

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор одной из минских компаний обманным путем завладел крупной суммой денег своего подчиненного, сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

По данным следствия, 30-летний директор одной из компаний столицы в начале этого года принял на работу менеджером 33-летнего минчанина. Под предлогом инвестирования в криптовалюту директор убедил своего работника передать ему $96 тыс., обещая при этом в скором времени вернуть денежные средства с процентами. Когда выяснилось, что директор данной деятельностью не занимался, и минчанин понял, что свои деньги обратно не получит, он обратился в милицию.

Следователями возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК (мошенничество в особо крупном размере). С участием подозреваемого проводятся следственные действия. Расследование продолжается.

Следователи рекомендуют документально оформлять передачу денежных средств, убедиться в возможности лица исполнить принимаемые на себя обязательства, а также не передавать малознакомым людям крупные суммы денег, даже если их предложения кажутся заманчивыми.-0-