Директор столичной мебельной фирмы подозревается в мошеннических действиях

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Советского РУВД Минска задержали 38-летнего мужчину, который мошенническим путем завладевал денежными средствами жителей столицы. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Будучи директором фирмы по изготовлению мебели, мужчина заключал с жителями Минска договоры на изготовление кухонь, но не исполнял обязательства по соглашению. Доверчивые граждане, обращавшиеся в офисное помещение в одном из торговых центров столицы, даже не подозревали, что не получат свой заказ. Установлено, что для заключения договора подозреваемый брал у клиентов предоплату в 100%-ном размере от стоимости заказа. Полученные деньги тратил на собственные нужды.

Также установлено, что для создания положительного образа фирмы гражданин иногда выполнял заказы. После исполнения одного из заказов фигурант вошел в доверие к клиенту и взял у него взаймы $12,7 тыс. Однако в оговоренное время денежные средства не вернул. После этого потерпевший обратился с заявлением в милицию.

Правоохранителям поступило 11 заявлений от граждан, пострадавших от преступных действий фигуранта. Известно, что ранее минчанин уже привлекался к уголовной ответственности.

Материалы проверки направлены в Советский (Минска) районный отдел Следственного комитета, где действиям мужчины дана правовая оценка. Лицам, пострадавшим от действий гражданина, необходимо обращаться в Советское РУВД Минска (пер.Я.Коласа, 3) или по телефонам: 8(017) 292-02-02, 8(017) 239-67-89, 8(033) 107-69-57.09.-0-