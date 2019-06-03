Директор строительной фирмы незаконно завладел квартирами в Минске на Br2,4 млн

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники Первомайского РУВД Минска задержали мужчину, который незаконно завладел 11 квартирами общей стоимостью более Br2, 42 млн, сообщили БЕЛТА в ГИОС Первомайского РУВД Минска.

Фигурант - 40-летний житель столицы - с помощью риелтора нашел компанию, которая занималась застройкой жилого квартала в Первомайском районе столицы. Вошел в доверие к руководителям и убедил их внести дополнительный пункт в типовой договор купли-продажи. Это позволило злоумышленнику обладать правом собственности на имущество при неполном расчете за жилые квадраты.

Мужчина заключил 11 договоров купли-продажи. В установленный срок он не внес предоплату в размере 10% от полной стоимости каждой из квартир.

Как сообщили в Первомайском РУВД, злоумышленник заключил предварительные договоры с четырьмя гражданами о намерении в будущем приобрести у него квартиры. Так он планировал заработать деньги на первый взнос, поскольку основным условием была полная предоплата. Покупатели нашлись быстро - мужчина предлагал жилье за полцены.

Прибыль помогла злоумышленнику погасить долг застройщику по первому взносу. После платежей все жилые квадраты перешли в его собственность. Вскоре он по заниженной стоимости продал остальные 7 квартир.

Других средств от фигуранта компания-застройщик с 2016 года не получала. Не поступали деньги и от новых собственников, ведь они были уверены в отсутствии долгов.

Материалы проверки переданы в Первомайский (города Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям мужчины.

Известно, что мужчина является индивидуальным предпринимателем и директором строительной фирмы.-0-