Директор стройфирмы приговорен к 9 годам по делу о мошенничестве с квартирами в Минске

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор индивидуальному предпринимателю и директору строительной фирмы, который незаконно, путем обмана, завладел 11 квартирами в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Мужчина признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и уклонении от уплаты сумм налогов. В итоге ему назначено 9 лет колонии усиленного режима.

Сторона обвинения в ходе судебных прений просила суд назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима.

Как отметила старший помощник прокурора Фрунзенского района Минска Оксана Сакович, мужчина обвинялся в завладении 11 квартирами, которые принадлежали иностранному обществу с ограниченной ответственностью "Зомекс Инвестмент".

Приговор не вступил в силу, есть возможность его опротестовать или обжаловать.

Как сообщалось ранее, оперативники Первомайского РУВД Минска задержали мужчину, который незаконно завладел квартирами общей стоимостью более Br2,42 млн. Фигурант - 40-летний житель столицы - с помощью риелтора нашел компанию, которая занималась застройкой жилого квартала в Первомайском районе столицы. Вошел в доверие к руководителям и убедил их внести дополнительный пункт в типовой договор купли-продажи. Это позволило злоумышленнику обладать правом собственности на имущество при неполном расчете за жилые квадраты. Мужчина заключил 11 договоров купли-продажи. В установленный срок он не внес предоплату в размере 10% от полной стоимости каждой из квартир.

Как сообщили в Первомайском РУВД, злоумышленник заключил предварительные договоры с четырьмя гражданами о намерении в будущем приобрести у него квартиры. Так он планировал заработать деньги на первый взнос, поскольку основным условием была полная предоплата. Покупатели нашлись быстро - мужчина предлагал жилье за полцены. Прибыль помогла злоумышленнику погасить долг застройщику по первому взносу. После платежей все жилые квадраты перешли в его собственность. Вскоре он по заниженной стоимости продал остальные 7 квартир. Других средств от фигуранта компания-застройщик с 2016 года не получала. Не поступали деньги и от новых собственников, ведь они были уверены в отсутствии долгов.-0-