Директор стройпредприятия в Минске обвиняется в уклонении от уплаты более Br400 тыс. налогов

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области направила в суд Ленинского района Минска уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Минского района, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.
Преступная деятельность директора и учредителя научно-производственного частного унитарного предприятия, оказывающего услуги в сфере строительства, пришлась на период с января 2015 по апрель 2016 года. В документах он отражал фиктивные сведения о якобы состоявшихся поставках товарно-материальных ценностей от частных предприятий, услугах, хозяйственных операциях между его предприятием и другими организациями. В результате республиканскому бюджету был причинен ущерб на сумму более Br400 тыс.
Во время предварительного следствия обвиняемый свою вину признал полностью и добровольно возместил причиненный государству ущерб.
Уголовное дело расследовало управление Следственного комитета по Минской области.
Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.-0-
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