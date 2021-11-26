26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске директор турфирмы "Кингс Трэвел" обвиняется в мошенничестве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.
По данным следствия, 36-летняя директор турфирмы с января по октябрь 2021 года под предлогом оказания туристических услуг завладела денежными средствами 66 граждан на общую сумму более Br248 тыс. При этом организовывать какие-либо туры она не намеревалась.
Главным условием заключения договора было внесение предоплаты. После получения денег женщина распоряжалась ими по своему усмотрению.
Директору турфирмы предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.209 УК Беларуси). С санкции прокурора к ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
У следователей есть основания полагать, что фактов противоправной деятельности может быть больше, в связи с этим обращаются с просьбой к гражданам, пострадавшим от действий обвиняемой, сообщить об этом по телефонам 8 (017) 389-55-55 (круглосуточно).-0-