Директор витебской турфирмы "Лакоста Тур" присвоила деньги клиентов

27 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебский городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Директор витебской турфирмы "Лакоста Тур" похитила у клиентов более Br30 тыс., сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, 29-летняя директор и учредитель общества с ограниченной ответственностью "Лакоста Тур" с февраля по октябрь 2018 года под предлогом оказания туристических услуг завладела деньгами 12 жителей Витебска. Она им предоставила фиктивные договоры, страховки и билеты.

Люди узнавали, что их "кинули", как в Витебске, так и за пределами Беларуси (в одном из случаев - в украинском аэропорту Борисполь). Обманутые клиенты возвращались домой, но в офисе турфирмы никого не оказывалось. В настоящее время установленный ущерб составляет более Br30 тыс.

В отношении директора возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Следователи обращаются к другим обманутым клиентам и просят об имеющихся фактах сообщить в оперативно-дежурную часть УСК по Витебской области по телефону 8 (033) 399-80-44 (круглосуточно).-0-