Директор витебской турфирмы "Лакоста Тур" присвоила деньги клиентов

27 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебский городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Директор витебской турфирмы "Лакоста Тур" похитила у клиентов более Br30 тыс., сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
По данным следствия, 29-летняя директор и учредитель общества с ограниченной ответственностью "Лакоста Тур" с февраля по октябрь 2018 года под предлогом оказания туристических услуг завладела деньгами 12 жителей Витебска. Она им предоставила фиктивные договоры, страховки и билеты.
Люди узнавали, что их "кинули", как в Витебске, так и за пределами Беларуси (в одном из случаев - в украинском аэропорту Борисполь). Обманутые клиенты возвращались домой, но в офисе турфирмы никого не оказывалось. В настоящее время установленный ущерб составляет более Br30 тыс.
В отношении директора возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Следователи обращаются к другим обманутым клиентам и просят об имеющихся фактах сообщить в оперативно-дежурную часть УСК по Витебской области по телефону 8 (033) 399-80-44 (круглосуточно).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4118 BYN
|2.41 BYN
|2.42 BYN
|USD
|2.131 BYN
|2.13 BYN
|2.135 BYN
|RUB
|3.1948 BYN
|3.19 BYN
|3.2 BYN