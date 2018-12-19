Директор завода в Брестской области задержана за получение взятки

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по Брестской области расследуется уголовное дело в отношении директора одного из предприятий в Ляховичах. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Женщина подозревается в покушении на получение взятки при посредничестве ее 26-летнего сына. "Кроме того, в качестве подозреваемых привлечены трое минчан, которые действовали в интересах ряда коммерческих структур. Их действия квалифицированы как покушение на дачу взятки и покушение на посредничество во взяточничестве", - проинформировали в СК.

Руководитель предприятия и ее сын заключены под стражу. Проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств совершения преступлений.-0-