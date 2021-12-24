Директор ЖРЭО в Минске уличен в ремонте личных квартир вместо соцжилья

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске директор ЖРЭО уличен в ремонте личных квартир вместо соцжилья. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"ОБЭП Фрунзенского РУВД Минска установил, что с февраля 2020 года по ноябрь 2021-го работники одного из районных ЖРЭО по указанию руководителя занимались ремонтом квартир, принадлежащих его семье. В одной 49-летний директор проживал сам, вторая готовилась к сдаче в аренду или продаже. Бесплатно был установлен и забор на даче злоумышленника. При этом использовались материалы и топливо предприятия", - рассказали в МВД.

Во время выполнения незаконных работ сотрудники должны были ремонтировать социальное жилье, в том числе для нуждающихся детей-сирот. В результате противоправной деятельности руководителя госпредприятию причинен ущерб в размере Br8 тыс., а также нарушены сроки сдачи гособъектов.

В отношении минчанина возбуждено уголовное дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями.-0-